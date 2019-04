FLOHMARKT in Herborn

Herborn : REWE Center |

Großer Floh- & Trödelmarkt am REWE Center in Herborn, nahe der Vitos bzw. gegenüber der Herkules Baumarkt. Jeder kann ohne Anmeldung teilnehemen und zur Platzvergabe von 6-8 Uhr kommen. Markt ist von 8-15 Uhr. Viele tolle Sonderstände wie Obs & Gemüse, Marktschreier, Vorführungen sowie ein reichhaltiges Angebot an Trödel und Antikwaren. Für das leibliche Wohl ist mit einem Imbiss gesogt, Toileten sind vorhanden!



ALLE Infos findet man auf www.Alpha-Events.org



PS: Jeden Samstag ist Flohmarkt am Solarpark in Wetzlar, überdacht - je STand bis 5m nur 18€