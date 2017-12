Und so fand am 14.12.2017 in der ersten Gruppe noch für 8 Mitglieder eine Gürtelprüfung statt.Erfolgreich teilgenommen an dieser Prüfung für den weiß-gelben Gürtel haben Erik Göbel, Jannik Raphael Heitmann, Linus Paarmann und Noah Hildebrandt.Für die nächste Stufe zum gelben Gürtel waren Jonas von Ostrowski, Niklas von Ostrowski, Bakir Rahi und Noah Cafagna angetreten und freuen sich jetzt über die einheitliche gelbe Gürtelfarbe.Wir freuen uns für Euch und weiter so.