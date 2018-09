Wieder ein 3. Platz für Cedric Manske vom SC Hemmingen-Westerfeld

Da es sich bei dieser Wettkampfveranstaltung um ein NJV-Ranglisten-Turnier handelt, waren tolle und hervorragende Kämpfe von den hochmotivierten Teilnehmern zu sehen.Auch anwesend war bei diesem Turnier die Landestrainerin U12 Andrea Goslar, um die jungen Wettkämpfer bei diesem Turnier zu sichten.Unser Wettkämpfer vom SC Hemmingen-Westerfeld von 1914 e. V. Cedric Manske startete in der Gewichtsklasse bis 44 kg mit einem Kampfgewicht von 41,3 kg. Cedric musste sich gegen Wettkämpfer behaupten, die schon deutlich länger den Judosport betreiben und natürlich auch schon höher graduiert waren.Letztendlich war der Lohn für seinen wettkämpferischen Einsatz der 3. Platz.Die Landestrainerin Andrea Goslar ließ es sich nicht nehmen, die Siegerehrungen in allen Gewichtklassen vorzunehmen, was dann auch unserem drittplazierten Cedric ein Lächeln in sein Gesicht zauberte.