Hemmingen : Mehrzweckhalle Wilkenburg |

Auch in den Sommerferien gönnen sich die Mitglieder der Sparte Wirbelsäulengymnastik des SV Wilkenburg keine Pause. Jeweils dienstags in der Zeit von 09.30 - 10.30 Uhr treffen sich die Sportlerinnen und Sportler der Sparte zu ihrem wöchentlichen Training in der Mehrzweckhalle Wilkenburg, Alte Dorfstraße 30, 30966 Hemmingen, OT. Wilkenburg. Interessierte "Neuzugänge" sind - gern auch zu einer vorherigen "Schnupperstunde" - noch immer herzlich willkommen.





Martin Volkwein

Pressesprecher des SV Wilkenburg