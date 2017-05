Silbermedaillengewinnerin zu Gast beim SV Wilkenburg

Hemmingen : Vereinsgaststätte SV Wilkenburg |

Hoher Besuch für den Fußball-Kreisligisten SV Wilkenburg: keine Geringere als Sabrina Hering, Silbermedaillengewinnerin im Kajak-Vierer über 500 Meter bei den letztjährigen Olympischen Spielen in Rio de Janeiro, ist am kommenden Donnerstag, 25.05.2017, ab 12.00 Uhr zu Gast in der Vereinsgaststätte an der Alten Dorfstraße 30, und wird die Halbfinalspiele des diesjährigen "Hemminger Stadtpokals" auslosen. Grund: der SV Wilkenburg ist in diesem Jahr Ausrichter der mittlerweile 13. Auflage des Hemminger Fußball-Stadtmeisterschaft der Herren um den von Bürgermeister Claus-Dieter Schacht-Gaida gestifteten "Wanderpokal der Stadt Hemmingen". Die Spiele werden am Freitag, 14.07., und Sonntag, 16.07.2017, auf der Anlage des Kreisligisten ausgetragen.



Bereits seit 2005 wird jährlich in der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit der "Hemminger Stadtpokal" unter den Hemminger Vereinen SV Arnum, SC Hemmingen-Westerfeld, SV Eintracht Hiddestorf und SV Wilkenburg ausgespielt. Auf Wunsch der Trainer der beteiligten Vereine wird die diesjährige Auflage erstmals nicht mehr wie bisher nach Modus "Jeder gegen Jeden", sondern nur noch mit jeweils 2 Halbfinalspielen am Freitag, 14.07.2017, um 18.00 Uhr und 19.45 Uhr sowie jeweils einem Spiel um Platz 3 am Sonntag, 16.07.2017, um 13.00 Uhr und dem anschließenden Finale um 15.00 Uhr ausgetragen.



Bei diesem Modus müssen die beiden Halbfinalspiele natürlich durch eine prominente "Glücksfee" ausgelost werden und Sabrina Hering als Hemminger Einwohnerin bot sich für diese Aufgabe förmlich an. "Wir haben einfach mal bei Sabrina angefragt, ob sie trotz ihres sicherlich prall gefüllten Terminkalenders und Trainingsplans für diese Aufgabe zur Verfügung stünde und sie war sofort Feuer und Flamme, diese Aufgabe - noch dazu an einem eigentlich trainingsfreien Feiertag - zu übernehmen", freut sich Pressesprecher Martin Volkwein über die Zusage der prominenten Glücksfee. Am kommenden Donnerstag ist es deshalb soweit und Sabrina Hering wird in der Vereinsgaststätte des SV Wilkenburg zunächst die diesjährigen Halbfinalpartien des Hemminger Stadtpokals auslosen und anschließend sicherlich auch für persönliche Gespräche und Autogrammwünsche zur Verfügung stehen. "Wir hoffen, dass unsere Glücksfee auch ein glückliches Händchen hat und für den in diesem Jahr erstmals nach dem neuen Modus ausgetragenen Wettbewerb attraktive Partien zieht."



Aktueller Titelträger ist der Bezirksligist SC Hemmingen-Westerfeld, der den Pokal im vergangenen Jahr gewann. Lediglich der diesjährige Ausrichter SV Wilkenburg ist der einzige Verein im vierköpfigen Teilnehmerfeld, der den begehrten Cup noch nie erringen konnte.