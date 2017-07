Sein erster Wettkampf

Dieses Turnier wird extra für Kinder veranstaltet, die in den Judo-Wettkampf einsteigen wollen und hier ihre ersten Erfahrungen sammeln sollen.Damit die Wartezeit auf den Wettkampf nicht so lange dauert, werden die Teilnehmer in kleine gewichtsnahe Wettkampfgruppen zu je 5 Teilnehmer eingeteilt und die Wettkampfzeit beträgt nur 2 Minuten.Vom SC Hemmingen-Westerfeld von 1914 e. V. ging zu seinem ersten Wettkampfunerschrocken auf die Judomatte.Auch wenn Justin in seiner Wettkampfgruppe den 5. Platz belegte, stand für ihn fest, am 2. Turniertag am 21.10.2017 ist er wieder dabei.Wir wünschen Justin weiterhin viel Spaß beim Judosport und drücken ihm die Daumen, dass er beim nächsten Mal eine höhere Platzierung erreicht.