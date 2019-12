Motivierender Jahresabschluss – Gürtelprüfung für alle Teilnehmer erfolgreich

noch Gürtelprüfungen am 10.12.2019 statt.Aus den zwei Kindergruppen waren 5 Mitglieder noch rechtzeitig vor den Weihnachtsferien angetreten, um sich mit der ersten bzw. nächsten Gürtelfarbe zu beglücken. Hinzu gesellten sich noch drei Erwachsene, die sich auch noch unbedingt im alten Jahr mit dem nächsten ersehnten Gürtel schmücken wollten.Die Gruppe der Jugendlichen und Erwachsenen hat sich zur Freude der Spartenleitung und des Trainers Bernd-Axel Schimmel zu einer starken Gruppe mit jetzt immerhin schon 14 Mitgliedern gemausert. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die ersten Erwachsenen ihre letzte mögliche Prüfung im Verein ablegten. Zu den nächsten Prüfungen für den 2. und 1. Kyu muss dann auf Regionsebene angetreten werden.Alle Prüflinge zeigten gute Leistungen und so konnte dieser aufregende Tag glücklich beendet werden.Die Prüfungsteilnehmer dürfen nun folgende Gürtel tragen:8. Kyu (weiß-gelb) –- beide sind nun richtige Judoschüler und keine Anfänger mehr -7. Kyu (gelb) –3. Kyu (grün) –Neben einer kleinen Schokoüberraschung bekamen die Prüflinge als Nachweis für ihre bestandene Prüfung eine Urkunde und ein Trainingsbegleitheft, mit dem sie sich auf die nächste Prüfung vorbereiten können.Wir gratulieren allen Prüflingen recht herzlich zur bestandenen Prüfung und freuen uns auf die nächsten Gürtelfarben.Auch freuen wir uns auf weitere Mitglieder, die unsere tolle Truppe bei den Jugendlichen/ Erwachsenen und auch bei den Kindern/Schülern verstärken. Also vorbeikommen, gleich mitmachen und Spaß haben mit uns zusammen.Jeden Dienstag und Donnerstag (außer Schulferien) wird trainiert in der Turnhalle der Grundschule Hemmingen, Köllnbrinkweg. Weitere Infos zu den Trainingszeiten und mehr unter