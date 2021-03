Mehrzweckhalle Wilkenburg erstrahlt in neuem Glanz

Hemmingen : Mehrzweckhalle Wilkenburg |

Fachfirma und Vereinsmitglieder reinigen Wilkenburger Mehrzweckhalle



Mächtig stolz waren die Sportlerinnen und Sportler des SV Wilkenburg, als im Oktober 2000 endlich die lang ersehnte Mehrzweckhalle an der Alten Dorfstraße eingeweiht werden konnte. Jahrelang hatten die Vereinsmitglieder um ihre Halle gekämpft, wurden jedoch immer wieder vertröstet. Erst im Jahre 2000 war es dann soweit und die neu errichtete Mehrzweckhalle konnte endlich in Besitz genommen werden.Inzwischen plant der Verein, der Halle mit der Hilfe seiner Mitglieder zu neuem Glanz zu verhelfen. Der erste Schritt ist bereits getan, aber das Vorhaben ist noch lange nicht beendet. Im Dezember des gerade vergangenen Jahres wurden die Halle und auch der Fitnessbereich im oberen Stockwerk mit großzügiger finanzieller Unterstützung der Lotto-Sport-Stiftung und tatkräftiger Eigenleistung der Vereinsmitglieder von der Firma Sportbodenbau Möller GmbH aus Horn Bad Meinberg – sogar Corona-konform – grundgereinigt. Auf die Mitglieder entfiel dabei als Eigenleistung das Absaugen der Teppiche an den Wänden. Die nächsten Aktionen sind ebenfalls bereits in der Vorbereitung, da die an der Grundreinigung Beteiligten inzwischen auf den Geschmack gekommen sind. So soll die Halle demnächst innen komplett gereinigt und gestrichen und anschließend auch von außen gereinigt werden, bevor es an die Pflege der Außenanlage geht.Das bisherige Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen und die Halle sieht schon fast aus wie neu. Jetzt warten alle Beteiligten auf das Ende der Corona-Pandemie und darauf, dass endlich wieder in der Halle Sport getrieben werden kann.Außerdem plant der Verein, im Sommer endlich wieder Fußball-Kinder- und –Jugendmannschaften mit der neuen Spielart „Funino“ - dem Kinderfußball der Zukunft mit Minitoren - aufzubauen.