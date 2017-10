Internes Turnier im Reiterverein Wilkenburg

ein internes Turnier. Unter echten Turnierbedingungen können ausschließlich die Schulreiter des Vereins in den Prüfungen: Reiter- und Springreiterwettbewerb, sowie E-Dressur und E-Springen mit ihren liebsten Schulpferden einmal zeigen, was sie im Unterricht schon gelernt haben und wie sie in der besonderen Situation zu recht kommen. Zuschauer sind herzlich eingeladen die Reiter und Reiterinnen zu unterstützen. Um 14 Uhr startet die erste Prüfung auf dem Hof der Familie Kallis im Steinweg 10 in der „großen Halle“. Erreicht wird diese über den Zugang an der Straße. Der Eintritt ist frei und zur Stärkung gibt es, auch für Nicht-Reiter, Bratwürstchen und Kaffee und Kuchen.