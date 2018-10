Herzlichen Dank für die Unterstützung

So lässt es sich, nicht nehmen, seit über 5 Jahren den Judosport im SC finanziell zu unterstützen.Aus diesem Grund überraschte am 29.09.2018 dann eine kleine Delegation der Judosparte - bestehend aus Kindern, Jugendlichen und der Spartenleitung - Theo in seinem Restaurant und übergab ihm ein Präsent, bestehend aus einer kleinen Süßigkeit und einem T-Shirt mit dem Slogen der Judosparte „100 % Judo“ – welches aber etwas abgeändert wurde und so stand dann vorn „100 % Theo“ und auf dem Rücken war Bacchus aufgedruckt.Im Namen der gesamten Judosparte bedankt sich der Spartenleiter B.-A. Schimmel noch einmal recht herzlich bei Theodorus Stampoulis für die über Jahre hinweg geleistete Unterstützung, ohne die z. B. viele Anschaffungen in den vergangenen Jahren sowie die finanzielle Unterstützung von Wettkämpfern in Form der Übernahme von Startgeldern nicht möglich gewesen wäre.