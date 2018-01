Fußballtennis: Wilkenburger "Jedermänner" richten "5. BüdS-Turnier" aus

Hemmingen : Mehrzweckhalle Wilkenburg |

Die mittlerweile 5. Auflage des legendären Wilkenburger "BüdS" (Ball über die Schnur)-Turnieres richtet die Sparte Jedermannsport des SV Wilkenburg am Samstag, 20.01.2018, ab 10.00 Uhr in der Mehrzweckhalle Wilkenburg, Alte Dorfstraße 30, aus. Seit 2014 wird dieser seinerzeit von Turnierdirektor Reinhold Ilten ins Leben gerufene und stets mit großer Begeisterung und Lautstärke durchgeführte Wettbewerb ausgetragen. Nachdem die gastgebende Jedermannsparte - nicht zuletzt aufgrund des Heimvorteils und des erheblichen Trainingsvorsprungs - diese Veranstaltung in den Jahren 2014, 2015 und 2016 jeweils für sich entscheiden konnte, endete die letzte Auflage im Jahr 2017 mit einer Überraschung: erstmals konnte sich die Tischtennissparte des Vereins mit Alexander von Campe, Phlipp von Campe und Richard Brekau den in Wilkenburg begehrten Titel sichern und wird deshalb auf dem Weg zur Titelverteidigung mit sicherlich heftiger Gegenwehr der übrigen beteiligten Mannschaften rechnen müssen.



Interessierte Zuschauer sind zu dieser Kult-Veranstaltung selbstverständlich herzlich willkommen. Für neu Hinzukommende die wichtigsten Regeln:



1. Teilnahmeberechtigt sind alle Vereinsmitglieder, welche sich in der Lage fühlen, die Spielfläche verletzungsfrei zu betreten und im Besitz von tauglichen Hallenschuhen sind.



2. Jede Mannschaft besteht aus mindestens 3 Spielern und sollte physisch und psychisch in der Lage sein, auch zum letzten Ballwechsel noch antreten zu können.



3. Das Startgeld pro Mannschaft beträgt 20,-- € und ist bis zum 09.01.2018 bei Clubwirtin Bettina Zupke in der Vereinsgaststätte oder dem neuen Spartenleiter Lasse Hansemann in bar zu entrichten.



Die Jedermänner freuen sich auf einen fairen Wettkampf mit anschließender Fachsimpelei, Diskussion über die eine oder andere Schiedsrichterentscheidung, ggf. unter Hinzuziehung des Videobeweises sowie ausreichende Kaltgetränke zur Wiederherstellung des im Verlauf des Turniers arg in Mitleidenschaft gezogenen körpereigenen Flüssigkeitshaushaltes.