Frauenfußball: Ersten Test bestanden - Vorbereitung geht weiter

Hemmingen : 1. Frauenfußballmannschaft |Mit einem 5:1 (1:1) kann das Team von Simone Wehner den ersten Test gegen Ligakonkurrent TSV Limmer II für sich entscheiden. Insbesondere konnte im zweiten Abschnitt das Spiel strukturierter und schlussendlich positiv gestaltet werden.

Vorbereitung geht weiter

Heute, Mittwoch und Freitag wird jeweils von 19-20:30 Uhr an der Hohen Bünte trainiert. Dazu kommt eine Einheit am Samstag, 8.8. von 11-13 Uhr sowie ein Testspiel am Sonntag, 9.8. gegen RSV Rehburg. Anpfiff ist dazu um 14 Uhr in Hemmingen.Bis 50 Zuschauer sind erlaubt. Der Eintritt ist frei.Der Kader des Landesliga-Teams benötigt durchaus noch Verstärkung. Dazu können sich interessierte Spielerin einfach bei der Trainerin, Simone Wehner, melden.Mobil: 0162 2754259Mail: team-schemmingen@t-online.de