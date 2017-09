Bronze für den SC Hemmingen-Westerfeld beim Landessichtungsturnier in Niedersachsen

Bei dem stark besetzten Landesturnier ging in der Altersklasse U12 ein mutiger Judoka für den SC Hemmingen-Westerfeld von 1914 e. V. in den Wettkampf.Christian Daoud musste hier, wie auch schon auf der Bezirkseinzelmeisterschaft am 20.08.2017 in Hannover-Linden, in der Gewichtsklasse bis 28 kg starten.Trotz einer Handverletzung ging Christian zum Wettkampf um den 2. Platz auf die Judomatte, konnte sich in diesem Kampf aber durch das Handikap nicht durchsetzen und erkämpfte sich somit einen starken 3. Platz bei diesem hochkarätigen Landesturnier.Die Spartenleitung gratuliert Christian recht herzlich zu diesem Erfolg und den sportlichen Einsatz, den Christian trotz seines Handikaps gezeigt hat.