Was soll ich lesen?

Hemminger Bücherblog seit 2015 online







Seit Juni 2015 gibt es in Hemmingen, wo ich jede Woche ein Buch vorstelle. Das kann ein brandaktuelles, aber auch ein älteres Buch sein, das sich seit vielen Jahren in meinem Regal befindet. Bei der Wahl des Genres gibt es fast keine Grenzen. Ob, Romane, Thriller, Krimis, Bildbände, Kochbücher oder sehr unterschiedliche Sachbücher: In der Bücherkiste ist für fast jeden etwas dabei.Mit einem Klick aufgibt es regelmäßig neue Leseanregungen.