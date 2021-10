Thriller-Lesung im Bürgersaal des Rathauses Hemmingen am 3. November 2021

Hemmingen : Bürgersaal des Rathauses |

Am Mittwoch, 3. November 2021 ab 19 Uhr liest der bekannte Hemminger Krimiautor Thorsten Sueße aus seinem neuesten spannenden Psychothriller „Atemlos in Hannover“ im Bürgersaal des Rathauses Hemmingen (Rathausplatz 1, Hemmingen-Westerfeld).

Der Eintritt an der Abendkasse kostet 9 €. Die Platzzahl ist begrenzt, eine Voranmeldung ist erforderlich - telefonisch (0511-4103280) oder per E-Mail (buecherei@stadthemmingen.de). Veranstalter ist die Stadtbücherei Hemmingen. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.



Der Autor, Mitglied des Amateurtheaters "Leine-Bühne Hemmingen", hat die besondere Gabe, seine Lesungen stimmlich sehr abwechslungsreich und mitreißend zu gestalten.



Sueße hat früher als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie selbst Personen wegen begangener Gewalttaten auf ihre Schuldfähigkeit begutachtet. Jetzt schreibt er seit zehn Jahren Kriminalromane, in denen er großen Wert auf die anschauliche Darstellung des psychologischen Täterprofils legt. Sein Arbeitsalltag ist durch eine regelmäßige Zusammenarbeit mit der Polizei geprägt.



Der Roman wird zu großen Teilen aus Sicht des Täters geschildert und gewährt Einblick in dessen Psyche. Ein Mann tötet geplant und rücksichtslos. Aber er hat auch ganz andere, verletzliche Seiten. So verliebt er sich zufällig in eine Frau, die nichts von seinem mörderischen Tun ahnt – eine schicksalhafte Beziehung, die für ihn zur Weichenstellung wird: Kann er die Tötungen einstellen oder wird diese Frau sein nächstes Opfer?



Bewertung des Romans:

„Fesselnd, hochspannend, hervorragend recherchiert und mit der richtigen Dosis Humor – ‚Atemlos in Hannover‘ ist ein Roman wie ihn sich Krimi-Fans wünschen. Der Leser merkt sofort: Autor Thorsten Sueße weiß, worüber er schreibt. Kein Wunder: Im richtigen Leben hat er als Psychiater mit psychisch Kranken und auch mit Gewaltverbrechern zu tun. Ich kann das Buch nur wärmstens empfehlen. ‚Atemlos in Hannover‘ ist ein Pageturner.“

(Ulrich Behmann, Chefreporter Deister- und Weserzeitung, Hameln)