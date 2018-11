Laatzen Gospel Singers - Jahresabschlusskonzerte 2018 unter dem Motto '20 Jahre Gospel'

Die Konzerte stehen in diesem Jahr unter dem Motto '20 Jahre Gospel', denn genau vor 20 Jahren begann die damalige Sängervereinigung Laatzen erste Gospelstücke in ihr Repertoire aufzunehmen - vier Jahre später wurde daraus ein richtiger Gospelchor: Die Laatzen Gospel Singers.Unter der Leitung von Marlies Weymann werden neben bekannten Stücken neu erarbeitete Songs präsentiert. Die Zuhörer dürfen sich auf ein wahres Gospelfest freuen.Karten sind in den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich:Buchhandlung Decius, Leine Center Laatzen und Sitt Getränkemarkt, Hildesheimer Str. 310, Laatzen-Rethen. Reservierungen können auch telefonisch unter Tel. 0170 - 142 62 90 vorgenommen werden.Eintrittspreise: 12 Euro im Vorverkauf, ermäßigt 6 Euro; an der Abendkasse (sofern Restkarten vorhanden) 14 Euro, ermäßigt 8 Euro. An beiden Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse ist keine Kartenzahlung möglich.Weitere Informationen über die Laatzen Gospel Singers erhalten Sie unter www.laatzen-gospel-singers.deFotos: privat