Laatzen Gospel Singers - Bereit für die großen Jahreskonzerte 2019

Einige Karten sind noch in folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: Kiosk F. Dumlu, Leine Center, Tel. 0511 – 340 01 759 und Sitt Getränkemarkt Rethen, Hildesheimer Str. 310, Tel: 05102 – 33 97.Eintrittspreise: 15 Euro im Vorverkauf, ermäßigt 10 Euro; an der Abendkasse zzgl. 2 Euro. An beiden Vorverkaufsstellen ist nur Barzahlung möglich. Nähere Informationen unter www.laatzen-gospel-singers.de