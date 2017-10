Kunsttage Arnum 2017

Hemmingen : Wäldchenschule |

Seit mehr als 44 Jahren finden die "Arnumer Kunsttage" bereits statt. Zahlreiche langjährige und neue Künstlerinnen und Künstler zeigen am 04. und 05. November ihre Arbeiten in der schönen Wäldchenschule in Arnum bei Hemmingen. Dieser kleine aber feine Markt überrascht die Besucher immer wieder mit kunsthandwerklichen Produkten, die den Alltag vergessen lassen. Die Besucher werden dabei wieder auf eine interessante und abwechslungsreiche Entdeckungsreise eingeladen, nicht nur um Endprodukte zu begutachten sondern auch um ihre Entstehung bei vorführenden Künstlern zu beobachten. Ob elegant oder extravagant, schlicht oder aufwendig, modern oder klassisch, kleine Schätze für jegliche Geschmacksrichtungen sind dort wieder zu finden.