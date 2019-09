Jahresabschlusskonzerte 2019 der Laatzen Gospel Singers - Kartenvorverkauf beginnt am 02. Oktober

Die großen Jahresabschlusskonzerte finden in diesem Jahr am Samstag, den 09. November 2019, um 19.00 Uhr, und am Sonntag, den 10. November 2019, um 17.00 Uhr, in der Aula der Albert-Einstein-Schule, Laatzen, statt.Der Kartenvorverkauf beginnt am 02. Oktober 2019 nachmittags. Karten sind in folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: Kiosk F. Dumlu, Leine Center, Tel. 0511 – 34 00 17 59 und Sitt Getränkemarkt Rethen, Hildesheimer Str. 310, Tel: 05102 – 33 97.Eintrittspreise: Erwachsene 15 Euro im Vorverkauf, ermäßigt 10 Euro; an der Abendkasse zzgl. 2 Euro (sofern Restkarten vorhanden). An beiden Vorverkaufsstellen ist nur Barzahlung möglich. Karten können auch telefonisch über die Karten-Hotline bestellt werden: 0170 – 142 62 90. Nähere Informationen unter www.laatzen-gospel-singers.de