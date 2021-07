Viel Wind bei der Travemünder Woche

Die Stadt-Promenade ist gut besucht, es ist Ferien-und Urlaubszeit. Am Kreuzfahrt-Terminal liegen zwei niederländische Großsegler, u.a. die 'Gulden Leeuw' aus Kampen. Sehenswert ist das Belegnagel-Brett auf dem Vorschiff: hier werden die zahlreichen Leinen der Segel belegt. Weiter geht es auf der Stadt-Promenade, immer mit Blick auf die Trave und die 'Passat' am gegenüberliegenden Ufer, Richtung Strandpromenade.Hier zeigt sich das Wahrzeichen, das inzwischen unter Denkmalschutz stehende über 120m hohe Hotel Maritim mit seinen 36 Etagen. Daneben stehen (im Schatten) der alte Leuchtturm und die Revierzentrale Travemünde der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Außerdem gibt es inzwischen noch zwei zusätzliche Hotelanlagen.Der Wind weht nach wie vor kräftig und treibt Sand vom Strand aufs Wasser, in der Ferne kämpfen die Regatten der Jollen.Wieder zurück nach der Strandpromenaden-Wanderung gibt es inmitten der Stadt-Promenade auf der Terrasse eines ital. Lokals mit Blick auf die Trave ein Fischgericht. Der Name des Lokals 'Kaisergarten' ist nicht einfach zu deuten ...Südlich der Priwall-Fähre und traveaufwärts schließt sich der frühere Fischerhafen an: die Veränderungen sind hier seit unserem letzten Besuch vor fünf Jahren gewaltig. Baukräne, Baugruben und bereits erkennbare Fundamente deuten auf die zukünftige Bebauung hin. Die uns bekannte Bebauung ist bis auf wenige Ausnahmen verschwunden; der alte vorgelagerte Anlegesteg ist zu einer riesigen Marina ausgebaut worden. Der Hafenmeister residiert, wahrscheinlich als Zwischenzustand, in einem aufgestockten Container; nur wenige Verkaufsstände für Fisch und -brötchen sowie Fisch-Restaurants sind noch vorhanden.