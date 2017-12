Reiterverein Wilkenburg lädt Groß und Klein zum Weihnachtsreiten ein

Alle Jahre wieder weihnachtet es sehr und der Reiterverein Wilkenburg öffnet seinen Stall für sein traditionelles vorweihnachtliches Reitprogramm. Wir laden Jung und Alt herzlich ein, am 10.12.2017 mit uns in weihnachtliche Vorfreude einzutauchen. Um 14h startet die Veranstaltung mit zwei kurzweiligen Reitaufführungen, ehe das alljährliche Krippenspiel von unseren Vereinsmitgliedern und Vierbeinern aufgeführt wird.

Mit Einbruch der Dämmerung, gegen 16.30h, wird der Nikolaus erwartet, der in seinem großen Jutesack Überraschungen für die Jüngsten mitbringt.

Das Weihnachtsreiten findet in der „großen“ Reithalle auf dem Hof der Familie Kallis im Steinweg 10 in Wilkenburg statt. Diese wird direkt über das Eingangstor der Halle, ein Stückchen hinter der Hofeinfahrt, erreicht.

Der Eintritt ist auch in diesem Jahr für alle Besucher frei.

Für das leibliche Wohl stehen Kaffee, Kuchen, Würstchen und Kaltgetränken bereit.