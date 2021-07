Mit Motoryacht (MY) HW15 in NL unterwegs

... es ist doch schon Schicht ...



Kurzentschlossen am 03.Juni gebucht und Gutschein aus stornierter Charter von 2020 eingelöst: MY HW15 in Grou für Kurzwoche (Mo bis Fr) vom 28.Juni bis 02.Juli.



Die Vorfreude ist groß; endlich können meine Frau und ich wieder das vertraute Friesland mit dem speziellen Flair genießen !

Und ab geht's, mit dem digitalen CovPass im Gepäck, mit dem Auto nach Grou; Übernahme und Einrichtung der MY HW15 erfolgt nachmittags, danach führt uns die erste gemütliche Fahrt nach Akkrum. Wir kennen den Ort, aber freuen uns trotzdem bei einem gemütlichen Rundgang über viele Impressionen.Am folgenden Tag fahren wir über Meinesloot, ..., Sneeker Meer, Jane- und Jeltesloot bis nach Heeg, dem Segel-Zentrum am Heeger Meer. Im Jachthaven Eendedracht legen wir frühnachmittags in der vom Hafenmeister zugewiesenen Box an und verbringen den Nachmittag im Ort und den Abend an Bord.Auch heute genießen wir bei der Weiterfahrt die ruheausstrahlende Landschaft mit weidenden Kühen, weiten Blicken und erreichen am späten Vormittag Ijlst. Dort legen für einen Zwischenstopp ein, ausgefüllt mit einem Ortsrundgang, einer Stärkung im Restaurant Wapen von Ijlst und einem Einkauf im Supermarkt.Nach dem Ablegen fahren wir 5km bis Sneek: nach kurzer Wartezeit vor der Lemmerbrug am Waterpoort passieren wir in Langsamfahrt die weiteren Brücken im Grachtengürtel von Sneek bevor wir einen Liegeplatz am Somerrak finden. Sneek ist neben Leeuwarden (der Provinzhauptstadt),Lemmer am Ijsselmeer ein weiteres quirliges Zentrum in Friesland, das man besucht haben sollte. Dafür nutzen wir den Nachmittag.Am letzten Fahrt-Tag zeigt sich das Wetter trocken, milder, aber windiger: so hätten wir es uns auch in den vergangenen Tagen gewünscht !Nach dem Verlassen von Sneek über den Houkesloot queren wir den Prinses Margrietkanaal (PMK), fahren über das wegen des Windes welligere Sneekermeer, passieren die markante Brücke Heerenzijl, durchfahren Akkrum und legen zu einer Mittagspause hier nochmals an. Wieder Akkrum, nochmal Rundgang und Einkehr in ein Eetcaffe mit Sitz auf der Terrasse am Wasser.Danach folgen die letzten Fahrt-km zur Charterbasis in Grou. Zum Abschiedsbesuch marschieren wir von der Charterbasis im Industriegebiet ins Centrum. Auch hier begeistern uns nochmal viele Motive; kurz vor 18 Uhr erwischen wir an einem Mobilmarktstand den letzten gebratenen Fisch und sind danach zurück an Bord, voller Eindrücke dieser wunderschönen Törn-Tage.