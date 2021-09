Im Herbst in der Holsteinischen Schweiz unterwegs ... und der Foto-Apparat ist dabeI.



Touren mit dem Fahrrad und dem PKW führen uns nicht nur in die Städte im Zentrum der Holsteinischen Schweiz, sondern auch in Küstenorte an der nahen Ostsee. Viele Fotomotive warten; hier eine Auswahl.