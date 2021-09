Fahrt mit Motoryacht (MY) ab Flensburg in die dänische Inselwelt

Am Sonntag findet hier mit Start und Ziel der Südjütland-Marathon statt. Hierzu läuft morgens dann auch noch die Yacht der dänischen Königin ein.Nach gemütlicher Fahrt durch den Als-Sund wird es später wegen des Seegangs etwas unruhiger bis zum Ziel, dem idyllischen Hafen Sonderballe. Die Fahrt am nächsten Tag führt zunächst südwärts zur nordöstlichen Spitze von Als und dann über den Kleinen Belt nach Soeby auf der Insel Aeroe. Kurzzeitig können wir einen Delphin, zumindest die Schwanzflosse, bei seinen typisch rollenden Bewegungen beobachten.Der vierte Tag beschert uns bei schwachem Wind mit Sonnenschein und guter Sicht die Überfahrt zurück nach Als, mit Blick backbords auf die westliche Ostsee und nach Steuerbord auf den Kleinen Belt. In der Marina Horuphav finden wir einen schönen Liegeplatz. Ach ja, heute haben wir mal für kurze Zeit die 260PS unserer 'Stella' gefordert: die Höchstgeschwindigkeit von zwanzig Knoten (knapp 40km/h) wird bei 3500 Motor-Umdrehungen erreicht. Der Bug des Halbgleiters hebt sich und die Heckwelle ist enorm; ein gewaltiger Fahreindruck.Hafentag !!! Der Wind aus Südost bläst mit Windstärke 5 und Regenschauern. Die Wettervorhersagen treffen zu und so bleiben wir im geschützten Hafen. Am Donnerstag hat sich das Wetter beruhigt: bei Westwind fahren wir mit südlichem Kurs Richtung Leuchtturm Kalkgrund, der immer wieder ein lohnendes Fotomotiv darstellt. Nach einem Schwenk durch die Geltinger Bucht steuern wir in die Flensburger Förde und runden die Halbinsel Holnis; danach biegen wir backbords in die Ansteuerungs-Fahrrinne zum Hafen von Schausende ein. Am Abend genießen wir das Essen in der Hafen-Gastronomie des Club Nautic.Die Woche ist fast rum: der letzte Törntag am Freitag gestaltet sich mit kurzer, 6sm langer Fahrt zur Charterbasis in der Marina Sonwik.Ein ausführlicher Bericht und Fotoalbum sind auch unter den entsprechenden Menüpunkten bei https://mare-maritimes.de zu finden.