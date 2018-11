Freiwillige Feuerwehr Wilkenburg lädt ein zum Wurst- und Grünkohlessen

Hemmingen : Feuerwehrgerätehaus Wilkenburg |

Am Sonntag, 18.11.2018, findet der diesjährige Volkstrauertag statt. Zur Kranzniederlegung am Ehrenmal um 11.15 Uhr treffen sich alle Kameradinnen und Kameraden in Uniform sowie passiven und fördernden Mitglieder um 10.30 Uhr am Feuerwehrgerätehaus Wilkenburg, Am Damm 1.



Anschließend laden wir alle aktiven Kameradinnen und Kameraden mit ihren Partnern und Partnerinnen sowie alle passiven und fördernden Mitglieder zu unserem traditionellen Wurst- und Grünkohlessen im Feuerwehrgerätehaus ein. Der Unkostenbeitrag für die fördernden Mitglieder beträgt 10,-- €.



Zur besseren Planung bitten wir bis einschließlich Montag, 12.11.2018, um Anmeldung beim stellvertretenden Ortsbrandmeister Benjamin Saul, Tel. (0176) 55 80 10 61, oder beim Ortsbrandmeister Timo Volkwein, Tel. (0178) 723 40 68.



Auf einen schönen Tag im Kreise ihrer Mitglieder freut sich

das Ortskommando der Freiwilligen Feuerwehr Wilkenburg.



Martin Volkwein