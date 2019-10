Zwei Männer samt Gitarren für gute Musik

PSALMENMANN-KonzertDas Gitarren-Duo tritt immer in schwarz auf und hat nur ein Thema: Die Psalmen aus der Bibel. Daher auch der Name.Das Konzert beginnt am Samstag, den 19. Oktober um 15.30 Uhr in der Henkestraße 40 bei der Evangelischen Gemeinschaft Helmstedt.Oft im Country-Stil wird mit eigenen Worten und Empfindungen das besungen, was zu allen Zeiten die Menschen bewegt hat: Freude und Leid, Hoffnung und Trauer - aber immer landet das Suchen und Fragen bei Gott. Gitarre, Gesang und Bluesharp werden gelegentlich unterstützt von meditativen Bildern, per Beamer an die Wand projiziert.Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Mehr Info