Veteranen besuchen den "Kuhberg"

Der auf dem Berg 1900 erbaute Bismarckturm ermöglicht eine weite Rundsicht. Neben der größten Gartenmodelleisenbahn Sachsens, befindet sich am Fuße des Turmes die Gaststätte „Zur Kuhbergbaude“. Durch den 1991 gebauten, über 100 m hohen Richtfunkturm, ist der Kuhberg auch aus größerer Entfernung gut erkennbar.Nach einem kleinen Rundgang gab es in der gemütlichen Gaststätte Kaffee und Kuchen. Bei den Gesprächen wurden viele Erinnerungen an frühere Ausflügen mit der Familie nach "hier oben" ausgetauscht. Es war für alle ein sehr schöner Ausflug