Vogelkiek in Heiligenhafen

Heiligenhafen : Graswarder |

Graswarder und Steinwarder bilden an der Küste Heiligenhafens eine Halbinsel, die neben Strand, Dünen, Promenade, Seebrücke und Restaurants auch jede Menge Natur bietet. Gleich neben der Marina und dem Strand Resort Heiligenhafen schließt sich das Naturschutzgebiet auf dem Graswarder an, das wichtiger Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen ist. Von April bis Oktober bieten Naturführer Exkursionen in diese atemberaubende Vielfalt an. Wer lieber auf eigene Faust die Natur des Graswarders beobachten möchte, kann dies vom imposanten Aussichtsturm aus machen oder wie wir den Steg am Rande des Naturschutzgebietes aufsuchen.

Am späten Nachmittag spazieren wir von unserer Ferienwohnung an den Yachten im Hafen vorbei zum Steg, der an das Naturschutzgebiet Graswarder grenzt und werden dort von mehreren Stockenten begrüßt, die wohl darauf hoffen, von uns gefüttert zu werden. Das allerdings vergebens, und so ziehen die Enten schnatternd wieder ab, um ein paar Meter von uns entfernt ihr Gefieder zu pflegen. Auch mehrere Blässhühner sind auf dem flachen Gewässer anzutreffen. Die Wasservögel aus der Familie der Rallen sind gut an dem leuchtend weißen Hornschild über dem Schnabel zu erkennen. Etwas schwieriger ist da die Bestimmung der verschiedenen Möwen, die wir hier beobachten können. Sturmmöwe und Lachmöwe können wir zuordnen.Nur wenige Spaziergänger finden an diesem Tag den Weg hierher und so können wir ganz ungestört zwei Kormoranen beim Trocknen ihrer Flügel zuschauen. Der Vogel des Jahres von 2010 ist ungefähr gänsegroß und ernährt sich fast ausschließlich von Fischen. Die jagt er tauchend. Nach solch einem Tauchgang suchen sich die Vögel einen ruhigen Platz und spreizen ihre Flügel, um diese wieder zu trocknen.Etwas weiter auf dem Gewässer entdecken wir zwei Mittelsäger und Reiherenten, die ebenfalls immer wieder auf der Suche nach Nahrung abtauchen. Über uns ziehen Weißwangengänse und Höckerschwäne hinweg. Die Abendstimmung am Rande des Naturschutzgebietes ist einfach traumhaft. Wollt ihr wie wir etwas abseits des Trubels von Marina, Seebrücke und Co. Natur pur genießen? Dann solltet ihr den Graswarder Heiligenhafen besuchen.Viel Spaß beim Bummel durch meine Bildergalerie!