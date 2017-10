Im Zick-Zack auf die Ostsee - Seebrücke in Heiligenhafen

Heiligenhafen : Seebrücke |

435 m Spaß, Erholung und Aussicht erwarten euch auf der Seebrücke Heiligenhafen, die seit 2012 im Zick-Zack auf die Ostsee führt. Bei schönem Wetter locken das Sonnendeck sowie verschiedene Sitz- und Liegemöglichkeiten, ein kleines Päuschen einzulegen. Kinder haben am Kletterplatz und Wasserspielplatz ihrer Spaß und können das Wasser der Ostsee mit dem Hamsterrad nach oben auf die Brücke holen. Ein Hingucker ist die aber nicht nur im Sommer und bei strahlendem Sonnenschein. Auf 48 Pfählen trotzt sie auch den heftigsten Herbststürmen. Und wenn euch die steife Brise doch zu sehr um die Nase weht, könnt ihr es euch in der verglasten Meereslounge bequem machen. Hier haben sich auch schon viele Brautpaare in den Hafen der Ehe führen lassen.

Wenn ihr die Seebrücke mal in einem ganz anderen Licht erleben wollt, solltet ihr unbedingt am Abend über das Wasser wandeln. Denn die indirekte Beleuchtung macht aus dem phantastischen Bauwerk dann ein kleines Kunstwerk und lässt es teilweise bläulich schimmern. Ein absolutes Muss für Fotografen und Romantiker! Für Pragmatiker gibt es auf der Seebrücke übrigens sogar eine öffentliche Toilette. ; ) Und wer sich für die Geschichte Heiligenhafens interessiert, sollte sich die Infotafeln am Geländer durchlesen, auf denen auch alte Fotografien zu sehen sind.Rund um den Seebrückenvorplatz warten tolle Restaurants und Cafés im Strand Resort auf euch, die ebenfalls einen Besuch wert sind. Schaut doch mal in die Lounge der Bretterbude oder genießt ein leckeres Softeis bei Gretas Glück! Ganz entspannt ist es im Sutsche auf der Promenade am Steinwarder. Hier sind nicht nur die Snacks ein Genuss - auch der Kuchen ist eine Sünde wert.Wir waren in unserem Urlaub gleich mehrmals auf der Seebrücke und haben eine kunterbunte Bildergalerie mitgebracht. Ich wünsche euch viel Spaß mit meinen Bildern!