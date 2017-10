Dit un dat aus Heiligenhafen

Heiligenhafen : Heiligenhafen |

Wenn im Herbst der Wind braust und die Wellen rauschen, wenn die Nasenspitze nach einem Strandspaziergang vor Kälte gerötet ist und wenn dann der heiße Kakao oder Tee besonders gut schmeckt, dann sind wir zum Urlaub an der Küste. Dieses Mal zog es uns wieder nach Heiligenhafen an die Ostsee. Die Kleinstadt, die nur einen Katzensprung von der Sonneninsel Fehmarn entfernt an der Schleswig-Holsteinischen Ostseeküste liegt, hatte bereits im Sommer unsere Herzen im Sturm erobert.

Stürmisch wurden wir dann auch Anfang Oktober in Heiligenhafen empfangen. Xavier brauste auch hier um die Ecken und ließ den ersten Spaziergang über die Promenade am Steinwarder und am Strand entlang zu einem echten Erlebnis (inclusive nasser Füße) werden. Am Graswarder war die Naturgewalt wohl am stärksten zu sehen - hier klopfte die Ostsee fast an den Haustüren der historischen Strandhäuser an.Aber selbst bei größtem Schietwetter gibt es in Heiligenhafen viele Möglichkeiten, den Urlaub zu genießen: Shoppen in der Altstadt, frischen Fisch am Hafen genießen oder relaxen im Aktiv-Hus - ihr findet garantiert das passende Angebot für euch. Und wenn ihr mehr zur Geschichte Heiligenhafens erfahren wollt, könnt ihr das Heimatmuseum besuchen. Ein spannnendes Erlebnis ist auch immer wieder der Besuch der, die im Zick Zack auf die Ostsee führt und auf der viel zu sehen und zu entdecken ist: https://www.myheimat.de/heiligenhafen/freizeit/im-... Wenn ihr im Urlaub einfach nur die Seele baumeln lassen wollt, sind Spaziergänge am Strand genau richtig. Rund um den Yachthafen könnt ihr in Cafés die maritime Stimmung genießen oder entlang der Promenade durch das Strand Resort schlendern. Weniger trubelig als rund um den Yachthafen ist es übrigens auf dem Graswarder. Vom Aussichtsturm am Ende des Graswarderweges habt ihr einen fantastischen Blick auf das Naturschutzgebiet und die vielen Vögel, die hier im Herbst auf ihrem Weg in den Süden rasten. Parken könnt ihr auf den öffentlichen Parkplätzen rund um das Strand Resort. Schaut doch mal, was wir beimin Heiligenhafen beobachten konnten: https://www.myheimat.de/heiligenhafen/natur/vogelk... Ich wünsche euch viel Spaß beim Bummel durch meine maritime Bildergalerie aus dem schönen Heiligenhafen!