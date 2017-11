Concerto Latino lässt die Sonne tanzen

Mit ihrem neuen Programm "Mediterranean Sundance" entführt die Formation "Concerto Latino" ihre Zuhörer in neue Klangwelten rund um den Globus. Spritzige Spielfreude, gute Laune und originelle Arrangements garantieren die 5 Musiker mit neuen afrikanischen Titeln, brasilianschem Samba oder spanischem Flamenco in Paco de Lucias "Mediterranean Sundance".Passend zum Motto "rund um den Globus" vermischen sich argentinischer Tango Nuevo, französische Musette und brasilianischer Bossa Nova beispielsweise in einer lateinamerikanischen Arrangement von Edith Piaffs "La vie en rose".Das Konzert im Veranstaltungsrahmen der Gesangs- und Streicherakademie Schwaben e.V. findet am Samstag den 18.11. um 19 Uhr im Festsaal des Lauinger Rathauses statt. Kartenreservierung unter 09076/448 oder www.concerto-latino.de Sonja Lorenz-Bayer - FlöteAgata Englert - GitarreChristian Kempter - Vibraphon, AkkordeonFranz Heim - KontrabassGerhard Kling - Perkussion, Klavier