Weihnachtsmarkt Baden-Würtemberg: Ein Überblick über die Märkte 2018

In der Adventszeit sollte man mindestens einen Weihnachtsmarkt besuchen, um in Stimmung zu kommen. Da bietet sich ein Besuch auf den Märkten in Baden-Würtemberg doch an.

Stuttgart:

Welt-Weihnachtsmarkt in Bad-Cannstatt

Ulm:

Karlsruhe:

Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt in Durlach



Freiburg:

Heidelberg:

Baden-Würtemberg hat auch 2018 wieder tolle Weihnachtsmärkte zu bieten. Vor allem der Weihnachtsmarkt in Heidelberg hat einen ganz besonderen Flair. Die historische Stadtkulisse sorgt einfach für eine sehr tolle und weihnachtliche Atmosphäre. Doch auch die andere Städte haben den einen oder anderen sehenswerten Weihnachtsmarkt zu bieten. Wer sich vom Duft sämtlicher Leckereien und dem ganzen Ambiente verzaubern lassen möchte, sollte mal vorbeischauen.Ein Besuch auf einem Weihnachtsmarkt in Baden-Würtemberg lohnt sich allemal. Das Bundesland hat verschiedene Märkte zu bieten, die alle das gewisse Etwas mitbringen. Ob historisch oder ganz klassisch: Die Adventsmärkte in dem Bundesland sind so verschieden, das für jeden etwas dabei sein sollte. Hier findet ihr schon vor der ersten Advent eine kleine Übersicht über die Märkte 2018.Innenstadt 70173 StuttgartDatum: 28. November bis 23. Dezember 2018Öffnungszeiten:Mo. - Do. 10 - 21 UhrFr. & Sa. 10 - 22 UhrSo. 11 - 21 UhrEröffnungstag: 17 - 21 Uhran der gotischen Stadtkirche 70372 StuttgartDatum: 27. November bis 23. Dezember 2018Öffnungszeiten:täglich von 11 - 21 UhrInnenstadt 89073 UlmDatum: 26. November bis 22. Dezember 2018Öffnungszeiten:täglich 10 - 20.30 Uhrauf dem Friedrichplatz 76133 KarlsruheDatum: 27. November bis 23. Dezember 2018Öffnungszeiten:So. - Mi. 11 - 21 UhrDo. - Sa. 11 - 22 Uhrvor der Karlsburg 76227 KarlsruheDatum: 27. November bis 22. Dezember 2018Öffnungszeiten:täglich ab 11 UhrRathausplatz 79098 Freiburg im BreisgauDatum: 22. November bis 23. Dezember 2018Öffnungszeiten:Mo. - Sa. 10 - 20.30 UhrSo. 11.30 - 19.30 UhrEröffnungstag: 14 - 20.30 UhrKarlsplatz, Universitätsplatz, Bismarckplatz 69117 HeidelbergDatum: 26. November bis 22. Dezember 2018Öffnungszeiten:So. - Fr. 11 - 21 UhrSa. 11 - 22 Uhr(Quelle: weihnachtsmaerkte-in-deutschland.de