Basisseminar: Für ein selbstbestimmtes Leben mit innerer Ordnung

Für ein selbstbestimmtes Leben mit innerer Ordnung



„Innere Ordnung schöpft das Denken, Fühlen und Handeln in dem eigenen Wesen. Innere Freiheit, Freude und Authentizität wachsen in Ihnen.“



Ist es für Sie auch wichtig, dass Sie frei sind, dass sie innerlich wachsen, dass Sie gesund sind und dass Sie Ihr inneres Wesen aktiv leben?



Es gibt unseren Ansatz, der Sie als Mensch daran erinnert und Ihnen wichtige Impulse gibt, wie Sie besondere Situationen meistern, z.B. beim Auftreten starker Emotionen, wie Sie in besonderen Situationen orientiert, organisiert, ruhig bleiben, Freude und Vertrauen erleben. Wir begleiten Sie, in eine Nähe und Intimität mit sich selbst, welche die Basis für ein erfülltes Miteinander und eine erfüllte Partnerschaft ist.



Authentische innere Wandlung geschieht durch Hinhören, Hinspüren

und Annehmen unserer seelischen und psychischen Ereignisse im Innen und nicht Innen. Beispielsweise bei beruflichen nicht Freuden. Sie ist lebendig durch ein inneres beweglich Sein in unserer ganzen Vielschichtigkeit und durch ein Herstellen der inneren Ordnung und der inneren Orientierung auf die schöpferische Norm.



Wir spüren uns selbst und nehmen unsere Realität erweitert wahr.

Dafür ist ein eigenverantwortlicher innerer „Muskelaufbau“ wichtig, der sich durch unsere spürende Aktivität trainiert.

Es wachsen dabei Fähigkeiten, die weit über das Normale, was bis jetzt offiziell bekannt ist, erreichbar sind.

Es ist ein Weg, geprägt von Achtung und Respekt vor sich selbst und der Erweiterung der bewussten Wahrnehmung für die innere Ordnung auch in Ihren feinstofflichen Schichten.

In dieser Begleitung nutzen wir die emotionale und vitale Basis als eine Art Seismograph für die oft nicht bewussten Emotionsempfindungen oder Wahrnehmungen.

Mit Hilfe spezieller Handwerkszeuge nehmen Sie noch nicht offen liegende Gründe für das innere Empfinden wahr und bewegen diese.

Dafür zeigen wir Ihnen als TeilnehmerInnen ein inneres Navigationssystem mit dem sie sich selbst bisher nicht leichten Emotionsempfindungen behutsam nähern.



Sie erinnert und befreit Ihre ursprüngliche innere Beweglichkeit.



Eigenverantwortlich angewendet, ist der Weg frei für Wachstum, Gesundheit und selbstbestimmtes Leben.

Dass sich die als besonders empfundenen Situationen, im Sinne von nicht förderlich, wandeln und ganz transformieren, ist eine natürliche Folge.



Vielleicht sprechen Sie bestimmte Themen von dem Geschriebenen an und Bereiche sind noch nicht erfüllt. Dann ist es wunderbar, wenn Sie Kontakt aufnehmen.

Thekla-Sophia Autenrieth 06221/72 96 442 Info@wege-autenrieth.de



Wir freuen uns, dass Sie unsere Begleitung auf diesem Weg nutzen und sich Türen für Sie öffnen.

Die nächsten Termine für das

Basisseminar: Für ein selbstbestimmtes Leben mit innerer Ordnung



Seminarbaustein A: 15. – 17. November 2019, Heidelberg Anmeldung läuft!

Seminarbaustein B: 13. – 15. Dezember 2019, Heidelberg

Seminarbaustein C: 10. – 12. Januar 2020, Heidelberg



Uhrzeiten pro Seminarbaustein:

Freitag von 15:00 – 21:00 Uhr

Samstag von 9:00 – 18:30 Uhr

Sonntag von 9:00 – 13:30 Uhr



Seminarleiterin: Thekla-Sophia Autenrieth

Honorar:

Seminargebühr je Seminarbaustein für drei Tage € 400* = 3x3 Tage: € 1200*

Wir akzeptieren den Bildungsgutschein*.

* Bei Ihrer Teilnahme am Basisseminar, gibt es die Möglichkeit, dass Sie einen Großteil der Kosten über einen Bildungsgutschein decken. Sprechen Sie uns gerne an, wir finden in einem Gespräch miteinander den besten Weg.