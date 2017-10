Feinstoff- Basisseminar für mehr innere Ordnung im Leben

Heidelberg : Feinstoffpraxis HD-Ziegelhausen |

Für die eigene innere Ordnung, eine authentische innere Orientierung und eine stabilere Verbundenheit mit sich selbst werden in diesem Basisseminar die feinstofflichen Grundlagen kennen gelernt. Die bewusstere Wahrnehmung der feinstofflichen Realität und die Beachtung der feinstofflichen Grundbedürfnisse ermöglicht es, sein Leben selbstbestimmter mit deutlich mehr Lebensqualität zu leben. Die eigene Stabilität kann auch in herausfordernden Situationen leichter erhalten bleiben, die Freude am Leben und die Grundlage für mehr Gesundheit stellen sich durch ein Leben mit dem Feinstofflichen ein.

Seminarabschnitt A: 08.-10. Dezember 2017

Seminarabschnitt B: 05.-07. Januar 2018

Seminarabschnitt C: 16.-18. Februar 2018



Uhrzeiten pro Seminarabschnitt:

Freitag von 15:00 bis 21:00 Uhr

Samstag von 9:00 bis 18:30 Uhr

Sonntag von 9:00 bis 13:30 Uhr



Das Basisseminar von 3x3 Tagen ist als eine Einheit zu sehen. Die Abschnitte bauen aufeinander auf.



Seminarleiterin: Thekla-Sophia Autenrieth, Feinstoffberaterin, Heilpraktikerin psych

Ort: Feinstoffpraxis Heidelberg-Ziegelhausen, Kleingemünder Str. 16, 69118 Heidelberg Tel.: 06221/72 96 442 Info@wege-autenrieth.de

Anmeldung erforderlich

Seminargebühr je Seminarabschnitt von drei Tagen €400,-

für die jeweils 9 Tage: €1200,-*

Mehr Infos unter www.wege-autenrieth.de