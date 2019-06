Heidelberg : Praxis für Gesundheit |

Basisseminar für ein selbstbestimmteres Leben durch innere Ordnung



„Der Türöffner dieses Weges ist die innere Selbstbegleitung in unserer eigenen Vielschichtigkeit. Ein inneres Navigationssystem, was uns Schritt für Schritt darin befähigt, unsere Art zu denken, zu fühlen und wahrzunehmen von Grund auf neu kennen zu lernen.“



In diesem Basisseminar werden die TeilnehmerInnen eingeladen auf eine neue Art bewusst zu erfahren, wie sensibel sie auf viele Situationen im Leben reagieren. Seien es die innere oft unbewusste aber deutlich spürbare Reaktion auf z.B.

Informationen,

Verbindungen, zu Personen, Gruppen, Themen, Institutionen, Gegenständen etc.

(Wie kommt es, das wir irgendwo dranhängen, festhängen, etwas mich noch belastet, obwohl physisch nichts zu sehen ist?),

die Art wie Anforderungen oder Aufgaben an uns gestellt werden,

die Wahrhaftigkeit sich selbst und anderen gegenüber,

den Wechsel zwischen Arbeit und Privatleben im Sinne von Work-Life-Balance,

Sprache und der eigene Umgang damit: Wie spreche ich z. B. selbst in einer Form, die mit dem eigenen inneren Gleichgewicht harmoniert und das Gegenüber frei lässt? Wie begegne ich z. B. verbalen Angriffen so, dass die Energie, die auf mich zukommt, außen vorbleibt.

Energieabzug z. B. in Gesprächen. Wie begegne ich diesem so, dass die eigene Stabilität erhalten bleiben kann? (Vielleicht kennen Sie das Gefühl, nach manchen Begegnungen oder Gesprächen plötzlich wie leer und ausgelaugt zu sein.)

Emotionen, die ich selbst oder meine Mitmenschen haben

Ziel ist es, auf dem Basisseminar einen Prozess in Gang zu setzten, den die TeilnehmerInnen im Täglichen weiterführen können.

Ein spezielles Basis- Handwerkszeug (inklusive theoretischem Hintergrund) befähigt sie, verborgene Reaktionen, Blockaden und Verletzungen zu erkennen und selbstbestimmter statt ohnmächtig zu erspüren. Aus diesem Erleben entwickelt sich eine neue innere Intimität zu sich selbst, die vieles anders verständlich macht, neue Wege aus sich heraus erkennt, angehen und umsetzten kann.

Dadurch lassen viele der sich wiederholenden oder andauernden Symptome von Stress, Unzufriedenheit, psychosomatische Symptome, Ängste, Erschöpfung etc. nach.

Anhand spezieller Übungen kommen die TeilnehmerInnen Einblicke in die Hintergründe Ihrer Einschränkungen wie z.B. Gedankenkreisen, emotionale Festlegungen, vitale und psychosomatische Beschwerden.

Es wird ausschließlich in Gruppen und Räumen mit einladender und geschützter Atmosphäre gearbeitet.



Durch die im Basisseminar gegebenen Impulse und deren Umsetzung entwickelt sich die Grundlage für:

Die bewusste Wahrnehmungsfähigkeit für die eigene Vielschichtigkeit

Ein stärker wachsendes Bewusstsein und damit erweiterte Handlungsmöglichkeiten

Das Verständnis für die eigene innere Ordnung

Eine Aktivierung der Selbstheilungskräfte

Eine erweiterte Authentizität

Ein Leben mehr aus der eigenen Individualität

Da die Begleitung der TeilehmerInnen individuell stattfindet, ist die maximale Teilnehmerzahl auf 12 Personen begrenzt.



Basisseminar (bestehend aus Abschnitt A, B, C)

60 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten – aufgeteilt auf 3 x 3 Tage

Seminarabschnitt A: 23. – 25. August 2019

Seminarabschnitt B: 20. – 22. September 2019

Seminarabschnitt C: 18. – 20. Oktober 2019



Weitere Informationen unter www.wege-autenrieth.de



Ein Einzeltermin im Vorfeld zum persönlichen Kennen lernen ist für beide Seiten für den Prozess zu empfehlen.



Referentin: Thekla-Sophia Autenrieth,

Heilpraktikerin für Psychotherapie, Feinstoffberaterin, Feinstofflehrerin

info@wege-autenrieth.de