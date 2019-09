Weihnachtsmärkte Baden-Württemberg: Übersicht über die schönsten Adventsmärkte 2019

Auch Baden-Württemberg hat dieses Jahr wieder einige Adventsmärkte zu bieten, bei denen man einfach nur schlemmen, Geschenke einkaufen und vieles mehr kann. Z.B. gilt der Stuttgarter Weihnachtsmarkt als einer der schönsten Märkte in Europa, beim mittelalterlichen Weihnachtsmarkt in Durlach wird das Mittelalter ein bisschen inszeniert und Schaukämpfe mit echten Ritterrüstungen vorgeführt. Das und vieles mehr gibt es auf den verschiedenen Weihnachtsmärkten. Alle wichtigen Informationen für die Märkte sind hier zusammengefasst.Weihnachtsmarkt Stuttgart:Innenstadt 70173 StuttgartDatum: 27.11. - 23.12.2019Öffnungszeiten:Mo. - Do. 10:00 - 21:00 UhrFr. - Sa. 10:00 - 22:00 UhrSo. 11:00 - 21:00 UhrEröffnungstag 17:00 - 21:00 UhrWelt-Weihnachtsmarkt in Bad-Cannstatt:an der gotischen Stadtkirche 70372 StuttgartDatum: 26.11. - 23.12.2019Öffnungszeiten:täglich 12:00 - 21:00 UhrUlmer Weihnachtsmarkt:Innenstadt 89073 UlmDatum: 25.11. - 22.12.2019Öffnungszeiten:täglich 10:00 - 20:30 UhrChristkindlesmarkt Karlsruhe:auf dem Friedrichplatz 76133 KarlsruheDatum: 26.11. - 26.12.2019Öffnungszeiten:So. - Mi. 11:00 - 21:00 UhrDo. - Sa. 11:00 - 22:00 UhrMittelalterlicher Weihnachtsmarkt in Durlach:vor der Karlsburg 76227 KarlsruheDatum:29.11. - 01.12.201906.12. - 08.12.201913.12. - 15.12.201920.12. - 22.12.2019Öffnungszeiten:Fr. - So. 11:00 - 19:00 UhrWeihnachtsmarkt Freiburg:Rathausplatz 79098 Freiburg im BreisgauDatum: 21.11. - 23.12.20191Öffnungszeiten:Mo. - Sa. 10:00 - 20:30 UhrSo. 11:30 - 19:30 UhrEröffnungstag 14:00 - 20:30 UhrAbschlusstag 10:00 - 19:30 UhrWeihnachtsmarkt Heidelberg:Karlsplatz, Universitätsplatz, Bismarckplatz 69117 HeidelbergDatum: 25.11. - 22.12.2019Öffnungszeiten:So. - Fr. 11:00 - 21:00 UhrSa. 11:00 - 22:00 Uhr