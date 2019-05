Komm, laß uns ins K L O S T E R gehen...

Wir, die Mitgliedervon FOTOCLUB,wollten wieder einmalgemeinsam fotografierenund verlegten deshalbunsere Zusammenkunft ins KLOSTER Hedersleben...Zwar ist Hedersleben von uns in nur 30 min mit dem Auto zu erreichen und dochkannte ich diesen Ort der Stille, des Lebens, der Kultur und Natürlichkeit bishernoch nicht und war folglich entsprechend beeindruckt...Im Jahr 1262 bezogen 12 Nonnen das neuerbaute Kloster St.Gertrudis an derSELKE.Nach seiner wechselvollen Geschichte diente das Kloster in der DDR als Schule,während den Wirtschaftshof die LPG nutzte. Nach der Wiedervereinigungentstand hier ein Tagungszentrum, bis es dann 2014 von einerInteressengemeinschaft in einen kultur- und gemeinschaftsstiftenden Ort mitHotelbetrieb gewandelt wurde...Ein Ort, der Ruhe und Natürlichkeit, so wie ich es auch bei meinem ersten Besuchdieses Klosters empfunden habe...