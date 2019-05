Frühlingsfest auf Stoppels offenem Lebenshof - Initiative Lebenstiere e. V.

ARIWA - Vogelsberg nimmt mit dem Vegan-Buddy Infostand zu Tierrechten und veganem Leben am Vegan-Brunch der Lebenstiere e.V. auf Stoppels offenem Lebenshof teil, 36 166 Haunetal, Am Kirchpfad 1 von 12:00 - 18:00 am Sonntag, den 19. Mai 2019Die Initiative Lebenstiere e.V. setzen sich für eine würdevolle Behandlung aller Tiere ein und möchten besonders für das Wesen von Rindern sensibilisieren. Die Initiative erwuchs aus dem Wunsch sich für diese Tiere und ihr Wohl zu engagieren. Inzwischen umfasst ihr Engagement auch den Einsatz für weitere Tiere wie Hühner, Hunde, Katzen und Schweine.Zur Veranstaltung:Vegan Buddys: Start-Hilfe vor OrtVegan zu leben ist nicht schwer. In ganz Deutschland gibt es Menschen, die langjährige Erfahrung mit dieser Lebensweise haben und gerne wertvolle Tipps geben: beim Kochen, Einkaufen, Vernetzen und bei der weiteren Informationssuche. Wo gibt es Vegan Buddys in der Nähe? www.vegan-buddy.deKontakt: vogelsberg@ariwa.orgMehr Infos zu ARIWA - VogelsbergInitiative Lebenstiere e.V.