Grillfest der Reha-Sportgruppen des TSV Battenberg (HBRS)

Die Mitglieder der Reha-Sportgruppen des TSV Battenberg trafen sich bei der GrillhütteIn Hatzfeld zum Würstchenbraten vor der Pracht.Die vom Vorstand und speziell von Waltraud Stankowitz organisiert wurde.Bei Kaffee, Kuchen und Salate, die von den Mitgliedern mitgebracht wurden gab es dazuWürstchen und Steaks, die von Reiner Klein und Thomas Hauder geschmackvoll zubereitet wurden.Alle hatten viel Spaß und konnten sich auch einmal außerhalb der Übungsgruppen kennen lernen. Die Reha-Sportgruppen gehören auch dem Hessischen Behinderten und Rehabilitations-Sportverband an „HBRS“ Bezirk VII, es wurde der Stellvertretende Vorsitzende Herr Harald Pausch von Uli Stankowitz vorgestellt. Er bedankte sich für die Einladung und er versprach, dass der in der Vergangenheit träge gewordene Bezirk VII wieder mehr Veranstaltungen und Aktivitäten anbieten wird wird und lud zur nächsten Bezirksversammlung am 15. Sept.2018 in Langgöns ein.Zum Schluss waren sich alle einig, das war eine gelungene Veranstaltung, auch die Grillhütte in Hatzfeld mit ihrem herrlichen Ausblick über das Tal hat alle begeistert.Der Vorstand bedankt sich bei allen die geholfen haben.