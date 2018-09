"The Klezmer Tunes" ein Konzert,Extra für "Shalom Attendorn" haben die drei Musikerauch gerne das emotionale Stück "My Yiddishe Momme" mit in ihr aktuelles Programmaufganommen.Die drei Musiker von "The Klezmer Tunes" sind musikalische Grenzgänger,die traditionelles jüdisches Liedgut neu interpretierten und das Puplikum in eine Klangweltentführten,in der Lebensfreude und Traurigkeit sich nicht ausschließen müssen.Außer den zugaben gab es von dem Publikum reichlich Beifall-