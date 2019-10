ist das nicht eine Tolle Kirche,und dicht vor der Haustür gibt es auch schöne Kirchen.Der Besuch in der Herz - Jesu - Kirche in Gleidorf war ein Besuch besonderer Klasse. DieLichterkirche ist noch Jung , Erbaut im Jahr 1983-84..Besucher finden die Herz -Jesu -KircheGleidorf in 57392 Schmallenberg-Gleidorf ,Täglich geöffnet.