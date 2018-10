am 13.Oktober auf dem Attendorner Wochenmarkt mit Pfarrer Andreas Schiebener dasselbstgebackene Brot ,das sie gemeinsam mit Bäckermeister Rolf König in seiner Backstubemit Liebe und eifer zubereiteten.Das Brot wurde zugunsten der Aktion "5000 Brote" derHilfsorganisation "Brot für die Welt"bestimmt.Das Foto zeigt einige Konfirmantinnen und Konfirmanden mit Pfarrer Schiebener in derBackstube von Bäckermeister König.