Reha-Sportgruppe TSV Battenberg besucht Therme in Bad-Endbach

Reha-Sportgruppe des TSV Battenberg besucht Thereme in Bad-Endbach

Am 20.06.19 fuhr die Reha-Sportgruppe des TSV Battenberg in die Lahn-Dill-Therme nach Bad Endbach. Wo der Spartenvorsitzende und Übungsleiter Uli Stankowitz im Thermalbecken eine Übungsstunde abhielt. Einige der Mitglieder nutzten die Salzgrotte, andere besuchten das Dampfbad oder entspannten sich im Whirlpool oder auf der Liegewiese.Zum Mittag wurde im Schwimmbadrestaurant eine Stärkung zu sich genommen. Auf der Heimfahrt bedankten sich alle Teilnehmer beim Vorstand für die gelungene außergewöhnliche Übungsveranstaltung. Der Vorsitzende verabschiede sich in die Sommerpause und forderte alle Mitglieder auf, auch in der Sommerpause für die körperliche Fitness etwas zu tun.