Der rauchende Torwart

Nehmen wir mal den TORWART.Beim Rauchen verengen sich die Blutgefäße und der Blutdruck steigt. Das erhöht den Wachheitsgrad und kurzfristig auch das Konzentrationsvermögen.Da aber danach das Gehirn mit weniger Sauerstoff versorgt wird, würde eine sportliche Kraftanstrengung mit der Gefahr von Herzproblemen verbunden sein.Fazit:Ein Torwart sollte erst kurz bevor der Gegner einen Elfmeter schießt ein paar Zug an einer filterlosen Zigarette machen.Das „putscht“ ihn für einen kurzen Moment auf- und danach kann er sich wieder genüsslich ans Tor lehnen und den weiteren Spielverlauf beobachten.Das Gleiche gilt auch für einen Freistoß in der Nähe des Strafraumes. Kurz vorher noch einen Zug an der Kippe und dann klappt´s schon.Legt der Gegner sich den Ball zurecht um den Freistoß zu schießen dann macht der Torwart, auf den ja noch nicht die Kamera gerichtet ist, schnell noch ein paar Züge an der Kippe.Da beim Rauchen auch Qualm entsteht, würde das die Sicht des Torwartes behindern.Und was macht er dann dann?Klar, er wedelt mit der Hand schnell den Qualm beiseite. Das haben Sie doch schon bestimmt einmal gesehen-oder?