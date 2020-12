Deutsche Sprache- schwere Sprache…

Jeder kennt wahrscheinlich den Ausdruck „Public Viewing“.Im deutschsprachigen Raum isteine öffentliche Veranstaltung um sich gemeinsam ein Fußballspiel anzuschauen.Im englischsprachigen Raum wird dieser Ausdruck auch dazu benutzt wenn man gemeinschaftlich einenwill.Auch daskennt man in England nicht, denn es wird dort Mobil phone genannt.Seit einiger Zeit taucht auch hier bei myheimat ein Wort auf, dessen Bedeutung wohl auch noch nicht jedem klar ist.Per Definition ist es, wenn jemand aufgrund nicht erwiderter Liebe jemandem auflauert und Drohungen ausspricht.Aber ist z.B. ein sachlicher Kommentar, den man zu einem Thema abgibt auch das gleiche?Natürlich nicht!Man sollte also englische Wörter nur dann verwenden ,wenn man deren Bedeutung kennt, oder lieber gleich die deutsche Sprache benutzen- oder?Es ist aber nicht nur bei dem Mischen von englischen und deutschen Wörtern so.Auch im Deutschen gibt es genug Beispiele.So z.B. das Wort „nachhaltig“.Viele glaube das man mit diesem Wort auf langanhaltende Umweltfreundlichkeit hinweisen will.Aber auch hier liegt man nicht richtig.Per Definition bedeutetSo kann z.B. auch ein Atomkraftwerk Unfall nachhaltig sein, weil es auf längere Zeit die Umwelt schädigt.Vielleicht noch ein Ausdruck der bei der Energiewende gerne benutzt wird.Ich meine den Ausdruck:Physikalisch gesehen kann man Energie nicht erneuern, sondern nur in eine andere Energieart umwandeln.Ich will das mal an einem Beispiel eines Windrades erklären:- Zuerst wird die Windenergie in Rotationsenergie umgewandelt.- Diese Rotationsenergie wird durch einen Generator in elektrische Energie umgewandelt.- Die elektrische Energie wird beim Aufladen eines Automobil Akkus in chemische Energie umgewandelt.- Im Fahrbetrieb wird die se chemische Energie in mechanische Energie umgesetzt.- Durch den Reibwiderstand der Reifen wird ein Teil der Bewegungsenergie in Wärmenergie umgewandelt.