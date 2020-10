Zwischen Visionen und Vernunft : Die Politik der GRÜNEN

Erst werden alle konventionellen Kraftwerke stillgelegt, und danach beginnt man wohl jetzt sich mit den Bürgern auseinanderzusetzen die kein Windrad vor ihrer Haustür haben wollen.Dabei müssen noch viele tausend Windräder aufgestellt werden um nur annähernd so viel Strom zu produzieren wie wir Bürger im Haushalt benötigen.Wirtschaftsunternehmen überlegen schon ins Ausland zu gehen, wo sie unter günstigeren Bedingungen Produkte herstellen können die dann in Deutschland nachgefragt werden.Während des Betriebes erzeugen sie nicht nur Strom, sondern auch gehirnschädigenden Infraschall.Dieser Infraschall liegt im Bereich der Resonanzfrequenz des Gehirnes.Man muss wohl nicht unbedingt Physiker sein um die zerstörende Kraft von Resonanzen zu kennen.Das allerdings werden die GRÜNEN erst in Jahrzehnten erkennen, aber dann ist es bereits zu spät.Gerät ein Windrad mal in Brand, kann es von der Feuerwehr nur kontrolliert abgefackelt werden.Beim Windrad sind es die 200 Meter Höhe, und beim Elektroauto ist es der Akkumulator (Akku) der ein Löschen unmöglich macht.