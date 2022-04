Würde ein Rücktritt von Bundeskanzler Olaf Scholz Deutschland sicherer machen?

Viele Staatschefs haben bereits eine klare Vorstellung wie sie sich gegenüber dem Diktator Putin verhalten wollen.Erst nach langem Drängen war Olaf Scholz bereit zu prüfen, ob auch Deutschland Waffen an die Ukraine zu liefern sollte.Am Anfang begnügte man sich mit der Lieferung von Schutzhelmen, und unsere Regierung war stolz auf diese Tat.Die CDU will einen eigenen Antrag in den Bundestag einbringen um endlich mal eine Entscheidung über die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine herbeizuführen.Auch die FDP und sogar die GRÜNEN haben ihre Meinung dazu klar formuliert.Sie eiern bereits schon seit langem herum, und wollen sich nicht festlegen.