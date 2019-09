Wozu brauchen wir Mikroplastik und Pestizide in unserem Trinkwasser?

Besonders die Mikropartikel aus Plastik und die Pestizide aus der Landwirtschaft bereiten den Wasserwerken und uns heute schon große Probleme.Als Mikroplastik bezeichnet man Kunststoffteilchen die kleiner als 5 Millimeter sind.Diese Partikel befinden sich momentan bereits schon in unserem Leitungswasser, und gelangen auch über unsere Flüsse ins Meer.Hier werden sie von den Fischen aufgenommen, und gelangen so wieder in unsere Nahrungskette.Viele Kosmetikprodukte enthalten Partikel aus Kunststoff, und die die Pestizide werden großflächig in der Landwirtschaft ausgebracht. .Wie können wir Verbraucher diese schleichende Vergiftung unseres Trinkwassers denn stoppen?