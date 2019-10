Wozu benötigt eine Demokratie denn die Politiker ?

Dabei gibt es sehr unterschiedliche Staatsformen.Angefangen von der Demokratie bis hin zum Alleinherrscher.Wir leben zwar in Deutschland in einer Demokratie wo jeder seine Meinung sagen darf, aber im Endeffekt entscheiden doch unsere Politiker wohin die Zukunft geht.Diese werden von uns, also dem Volk gewählt.Aber auch die gewählten Politiker haben es nicht so einfach, denn wir Bürger unterscheiden zwischen guten Politikern und schlechten Politiker.