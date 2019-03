Wird sich durch die Demonstrationen von Kindern und Jugendlichen unser Klima verbessern?

Das ist eine sehr schwere zu beantwortende Frage. Erst einmal ist es positiv zu bewerten, dass sich an den Freitagen die Menschen zu Wort melden, deren Zukunft besonders von den Klimaveränderungen betroffen sein werden.Bei den Demonstrationen wird ein sofortiges Handeln der Politik und der Politiker gefordert.Das wir aus der Kohle und aus der Kernkraft aussteigen ist beschlossene Sache.Wie die Zukunft unseres Individualverkehrs aussehen wird, ist noch nicht endgültig klar. Aber das auch hier vordringlich etwas getan werden muss ist klar.Aber weit gefehlt. Vieles könnte sofort umgesetzt werden, wenn da nicht noch die Bürger wären.Wird ein Windrad geplant, so ist auch schnell eine Bürgerinitiative zur Stelle die tausende Gründen finden warum es nicht gerade hier aufgestellt werden kann.Entweder zu nah am Häuschen, oder das Argument mit dem Infraschall.Also geht man aufs Meer, und baut dort mal einen Windpark. Das wird wohl die Lösung sein.Der erzeugte Strom wird dann ganz einfach über Stromtrassen zum Verbraucher gebracht.Aber schon wieder nichts!Die nächsten Bürgerinitiativen sprießen wie Pilze aus dem Boden.Beispiel:Das magnetische Wechselfeld der Hochspannungsleitungen kann Krebs erzeugen.Hierzu gibt es sogar einige Studien.Es wird noch viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern, bis man die Bürgerproteste im Griff hat.Jetzt will ich erst gar nicht vom Elektrofahrzeug anfangen, denn bei ihm hat man das elektromagnetisch Feld bei der Fahrt direkt zwischen den BeinenDas kann übrigens beim Mann Hodenkrebs erzeugen.Ich lasse mich mal überraschen wie das weiter geht, obwohl ich glaube, dass ich eine Lösung des Problems nicht mehr erleben werde.